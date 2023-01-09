Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0 yendi, liderliği perçinledi. Rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılı takım üst üste 7'nci galibiyetini aldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.









KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken, takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.

MÜTHİŞ GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray Süper Lig'de sırasıyla Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş 'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

BÜYÜK SEVİNÇ

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, birlikte derbi galibiyetini kutladı.









GALİBİYET POZU

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti. Sonrasında sarı-kırmızılı ekip galibiyet pozu verdi.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Galatasaray, aldığı bu galibiyet sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye olay bir fotoğraf paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin paylaştığı gönderide, "Hey Fenerbahce SelamDurLidere” ifadeleri kullanıldı.









KADIKÖY PAYLAŞIMI

Galatasaray sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulunmaya devam etti. Sarı-kırmızılı ekip günaydın paylaşımında, "Günaydın Büyük #Galatasaray Ailesi! Kadıköy’de sessizlik devam ediyor…" ifadelerine yer verdi.

MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞTI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımının 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu maçın ardından sosyal medya hesabından çok konulacak bir paylaşımda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun değiştirilmiş halinde 'The Bird Trainer (Kuş terbiyecisi)' ifadelerine yer verilen paylaşımı alıntıladı. (Skorer)