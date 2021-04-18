Teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" mesajını yazdı.









Takımını galibiyete taşıyan genç oyuncu, maç sonunda yaptığı açıklamada kendisi adına duygu dolu bir karşılaşma olduğunu belirtti:

"Gerçekten benim için çok duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük ama takımca iyi reaksiyon gösterdik. Elbette bireysel performans, her oyuncuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet almamızdı. Bir de güzel futbol oynayarak galibiyet almamız çok daha güzel oldu bizim için"

"Ben de bugün 3 gol attım. Benim için güzel geçti maç. İnşallah her maçı böyle kazanarak devam edersek Galatasaray, buralardan hep geri döndü ve yine döneceğini düşünüyoruz. İnşallah böyle devam eder ve sonunda da kazanan biz oluruz"





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