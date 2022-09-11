Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Galatasaray 3 puanı kaptı!

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle Sar Kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle baklıyordu ancak ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılan milli futbolcu takımda kaldı. Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon Euro'luk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş, başarılı kanat oyuncusu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı.

Ligde ilk 5 haftada ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan, aklının Avrupa'ya gitmekte kaldığını savunan taraftarlar, genç yıldızı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuyordu. Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında 90 dakika sahada kalan, Ümraniyespor maçında 65, Gaziantep FK karşısında ise 45 dakika sahada kalan Kerem, Kasımpaşa müsabakasında adeta eski günlerini hatırlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ederken 50'de takımını öne geçiren, 69'da ise van Aanholt'un pasında rakip kaleye uzak mesafede topla buluşan Kerem Aktürkoğlu köşeye mükemmel bir şut gönderiyor ve farkı 2'ye çıkaran golü bulan Kerem, kazanılan galibiyette başrol oynadı.









4 maçtır kaybetmeyen, 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 13 puanla 4. sıraya yerleşirken Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kerem Aktürkoğlu, trend topic listesine zirveden girerken yıldız kanat oyuncusu ile ilgili on binlerce övgü dolu tweet atıldı. 'Harry Potter' lakaplı yıldız futbolcuya takım arkadaşlarından da destek geldi. Galatasaraylı oyuncular, bu sezon ilk kez ağları sarsan milli oyuncuya gol sevinçlerinde ciddi bir destek verdi.

Sarı Kırmızılı kulübe 2020 Eylül'ünde bedelsiz olarak 24Erzicanspor'dan gelen Kerem, 2021'in Aralık ayında toplam 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 8 milyon TL kazanacak olan Kerem'in sözleşmesinde maç başına galibiyet ve oynadığı maç sayısı kadar bonus ücretler de bulunuyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor.









'Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim'

Şık iki golüyle Kasımpaşa maçının yıldızı olan Kerem'in 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamaları şu şekilde: ''Aslında iki haftadır güzel futbol oynuyorduk. Bu hafta bunu hem oyun olarak hem de skor olarak devam ettirmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık. Güzel başladık, güzel bitiriyorduk. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Sonu güzel bitti. Güzel bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim.''

'Bunu bir şekilde kıracağıma düşünüyordum'

“Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler geldiği zaman övgüler de çok fazla oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Zaman zaman bunlardan etkilendim. Bunu bir şekilde kıracağıma düşünüyordum. Sadece gol ve asist yaparak takıma katkı sağlamanın yanında gerekirse 90 dakika koşarak, müdahale ederek faydalı olmak istiyorum. Beş haftadır goller ve asistler gelmiyordu. Bu hafta ikisi de oldu. Çok şükür güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederim.”

'Takım arkadaşlarım beni çok fazla motive ediyor'

“Takım arkadaşlarım bana saha içinde ve dışında çok fazla destek oluyor. Bafe her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi. Beni motive ettiler. Takım arkadaşlarım beni çok fazla motive ediyor. Bu takım ruhunu devam ettirmemiz lazım. En önemli şey bu. Golü kimin attığı önemli değil. Yunus bugün gol atamadı ama çok güzel oynadı, asist yaptı. Olay gol veya asist yapmak değil, takıma verdiğimiz katkı. Dries gol atamadı ama harika bir oyun oynadı, mücadele etti. Bunu değerlendirmek lazım. İnşallah süreç böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter.”