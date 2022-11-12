Kerem Aktürkoğlu şov! İlk kez...

Galatasaray gol oldu yağdı... Başakşehir mücadelesi öncesinde ligde çıktığı 12 maçta 16 gol atabilen ve hücum konusunda ciddi sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar en büyük eleştiriyi bu konuda alıyordu. Başakşehir karşılaşması yıldız oyuncuların skor katkısı yapamamasından yakınan Galatasaray taraftarları için şov maçı, rakip takımlara ise adeta gövde gösterisi oldu.

Büyük moral oldu

Cim Bom'un golcüleri zorlu maçta skor yükünü geçti, uzun yıllar unutulmayacak 7-0'lık zafer geldi. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken, diğer goller Mauro İcardi, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Youssouf Ndayishimiye'den (k.k) geldi. Bu karşılaşma özellikle Kerem Aktürkoğlu için büyük moral oldu.

Geçen sezon 13 gol, 13 asist...

Geride bıraktığımız sezonu 13 gol, 13 asistle tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerini peşine takmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Geçen sezon kötü sonuçlar alan takımda yıldızlaşan milli oyuncu bu sezon yıldızların arasında beklentilerin altında kalmıştı. Ligde sadece 6. haftada oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında iki gol atan, onun dışındaki 12 maçta sessiz kalan Kerem, Başakşehir karşısında 3 kez gol sevinci yaşadı ve hat-trick yaptı. Bu da yıldız oyuncunun Sarı-Kırmızılı forma altındaki ilk hat-tricki olarak dikkat çekti.







