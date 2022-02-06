Kerem Aktürkoğlu: O kadar kötü bir noktadayız ki

Süper Lig 'in 24. haftasında Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor ’a konuk oldu. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, takımda herkeste bir moral bozukluğu ve öz güven eksikliği bulunduğunu dile getirerek, çok fazla çalıştıklarını ancak sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"O kadar kötü bir noktadayız ki. Hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir moral bozukluğu, öz güven eksikliği var. Çok fazla çalışıyoruz ama hiçbirini sahaya yansıtamıyoruz Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ama çalıştıkça belki düzelteceğimize inanıyorum."



