Kerem Aktürkoğlu hocayı zorluyor!

Cim Bom’un 24Erzincanspor’dan transfer ettiği genç Kerem Aktürkoğlu, Fatih hocanın gözüne girdi. Terim, 21 yaşındaki hücumcunun idmanlardaki hırsından ve özgüveninden oldukça memnun. Hem forvet arkası hem de kanatlarda görev yapabilen Kerem, özellikle uzak mesafeden gönderdiği isabetli şutlar ile dikkat çekiyor. Şutör özelliğiyle sıyrılan Kerem, adeta ilk 11 için Fatih Terim’i zorluyor.