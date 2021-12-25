Kerem Aktürkoğlu: Gol gerçekten anlamlıydı

Süper Lig 'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da karşılaşmanın 52. dakikasında topu ağlara göndermeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Gol gerçekten anlamlıydı; ama asıl anlamlı olan bugünkü galibiyetti. Çok ihtiyacımız vardı. Ligde zor zamanlar geçiriyorduk. iyi oynuyorduk, pozisyonlara giriyorduk ama bir türlü topu kaleye sokamıyorduk. Bugün ilk yarıyı 1-0 kapatmamız çok önemliydi. İkinci yarıya biraz daha rahat çıkabilmemizi sağladı. Gole gelecek olursak, uzaktan şans yakaladığım zaman denemek istiyorum. Ayağıma oturdu ve güzel bir gol oldu."

"Sağ olsunlar öyle bir benzetme başlattılar. Ben de Harry Potter’ı çok seviyorum. Filmlerini izledim, kitaplarını okudum. Bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bugün de güzel golden sonra güzel bir sevincin olduğunu düşünüyorum. Golü kendimle özdeşleştirmek istedim."



