Kerem Aktürkoğlu: Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik'

Hata yapmadan galibiyete ulaştıklarını ifade eden Kerem, “Önemli olan galibiyetti. Hazırlık maçlarından sonuç olarak çok fazla istediğimiz alamasak da oyun olarak istediğimiz oyun oynuyorduk. Bugün de sahaya çıkmadan evvel bunun konuşmasını yaptık. Güzel bir oyunla bıraktığımız yerden devam etmemiz gerektiğini söyledik. İşler çok istediğimiz gibi gitmedi ama böyle maçlar gerçekten zor oluyor. Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik. Bu maçta böyle bir hataya yer olmadığını defalarca konuştuk bugün de çok şükür hata yapmadan galibiyete ulaştık.” ifadelerini kullandı.

'Gerçekten bu tarif edilemez bir mutluluk'

Takım kaptanlarından biri olmanın kendisini gururlandırdığını ifade eden başarıı oyuncu, “Gerçekten çok büyük bir gurur benim için. Galatasaray'a geldiğim ilk zamanı hatırlıyorum ve şu an, şimdiki olduğum durumdayım. Gerçekten bu tarif edilemez bir mutluluk; ama önemli olan tabii ki saha içinde takım olarak hep birlikte Galatasaray’ı istediği yere getirebilmek. Bana bu görev verilirse ben de bunu en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olur. İki kupayla birlikte Galatasaray'a armağan etmiş oluruz.” şeklinde konuştu.

'Zor bir maç olacak'

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbulspor maçı öncesi yaptığı değerlendirme ise şu şekilde: “Zor bir maç olacak. Rahat bir maç gibi gözükebiliyor bazen, insanlar böyle bir düşüncelere kapılabilir; ama bizim asla böyle bir oyuna böyle bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Taraftarımıza birlikte bence o maç tüm taraftarla birlikte çok güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. İnşallah galibiyetle lige bıraktığımız yerden devam ederiz.”







