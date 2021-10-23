Aslan'ın son yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi futboldaki kariyer hikâyelerine güzel bir örnek... İki sene önce 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'dan Galatasaray 'a gelen genç futbolcu, geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, Avrupa'da golleri ile puanları getirirken kasayı da dolduruyor. Avrupa Ligi ön elemesinde St. Johnstone maçlarında 1 gol, 3 asistle turu getiren Kerem, Randers'a karşı da ilk karşılaşmada gol atarak Aslan'ın gruplara gitmesini sağladı. Ön elemelerde iki tur sonrası 264 bin Euro'yu G.Saray'a kazandıran milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasında emeği olarak 3.1 milyon Euro getirdi. Lokomotiv maçının kahramanı olan Kerem, 630 bin Euro da burada sarı-kırmızılı takıma kazandırdı. Toplamda 4 milyon Euro'yu (44.7 milyon TL) Aslan'ın kasasına koyduran Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşı ise 900 bin TL...

GUARDİOLA'NIN BARCELONA'SINI HATIRLATTI!

Cimbom'un, Moskova zaferi ve 9 pasla Kerem'in attığı gol Avrupa basınında geniş yankı buldu. UEFA'nın resmi sitesi "G.Saray'ın yetenekleri yine etkiledi" dedi. İspanyol basını ise golün öncesindeki paslaşmaları "Guardiola'nın Barcelona'sını hatırlattı" şeklinde yorumlarken, Maifutebol sitesi "Barcelona krizdeyken Galatasaray tiki-taka resitali sundu" ifadesini kullandı.

Moskova karşısında 67'de oyuna giren Kerem, 23 dakikada 12 kez topla buluştu. 4 şutu da kaleyi bulurken, 1 gol kaydetti. (Sabah)



