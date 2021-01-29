Kerem Aktürkoğlu: Forma rekabeti bizi daha güçlü yapıyor

Gaziantep maçında Henry Onyekuru'ya harika bir asist yapan, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 2-1 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arasındaki direktifleri ve değişikliklerin ardından farklı bir Galatasaray’ın ikinci yarıda sahada olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, “Çok zor bir deplasmandı. Hava şartları zorluydu fakat zemin diğer sahalara göre güzeldi. Zor bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı gol pozisyonları açısından zorlu geçti maç. Tempo olarak da düşüktü. İkinci yarı hocamızın bize vermiş olduğu direktifler ve yaptığı değişiklikler maça etki etti. Bireysel performansıma baktığım zaman oynadıkça gelişiyorum. Süre aldıkça üzerine koymak istiyorum. Hocamın istediklerini sahada uygulamak istiyorum. Süre buldukça bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Benim için de iyi olur.” diye konuştu.

Onyekuru’nun takıma gelmesiyle rekabetin artacağı hatırlatılan genç oyuncu, “Forma rekabeti çok güzel bir şey. Bizi daha da güçlü yapıyor. Onyekuru girdi ve iki tane gol attı. Kim gelirse gelsin formayı bırakmıyor. Bunun bizi daha da yukarıya çıkaracağına inanıyorum. İkinci yarıya galibiyetle başladıktan sonra zirveye oturmak istiyoruz. “ diyerek sözlerini noktaladı.