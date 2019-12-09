Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bucak Oğuzhanspor'u 3-1 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, Bucak Oğuzhanspor ile karşılaştı. Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanan ve çekişmeli geçen mücadelenin 25. dakikasında Selçuk Yıldız topu filelerle buluşturarak ilk golü attı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Kepez Belediyespor, maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettirdi. Bucak Oğuzhanspor maçın 57. dakikasında beraberliği yakaladı.

77. dakikada Kepez Belediyespor Yusuf Duman'ın golüyle 2-1 öne geçti. 85. dakikada Kepez Belediyespor'dan Ali Ateş topu filelerle buluşturarak maçın skorunu ilan etti. Kepez Belediyespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona eren maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kepezspor taraftarları, maç boyunca sporculara büyük destek verdi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve belediye meclis üyeleri de maçı tribünden izledi.

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