Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine açtığı drag pisti 24-25 Eylül’de Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. 24 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan yarışlar, 25 Eylül Pazar günü yerini çekişmeli hız mücadelesine bıraktı.

Yarışlarda sporcular, rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştı. Türkiye’nin dört bir köşesinden sporcuların katıldığı yarışları, Antalyalılar ilgiyle izledi. Kepez Drag Pisti’nde 2 gün süren yarışların şampiyonları günün sonunda kupa ödülü verildi. (İHA)