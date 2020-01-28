ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12-13 yaş küçük minikler serbest müsabakalarında, Kepez'in güreşçileri madalya üstüne madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen minikler serbest güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Döşemealtı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, Kepez'in güreşçileri il seçmelerini 5 madalya ile taçlandırdı. Zorlu geçen müsabakalarda, 11 Yaş Minikler Serbest Güreş İl Şampiyonasında Şafak Damar 1'nci, Osman Ege Özdemir ve Burak Kıran 3'ncü oldu. 12-13 Yaş Kategorisinde Tunahan Sarı 2'nci, Veysel Çayır da 3'üncülük elde etti. Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri, aldıkları 5 madalya ve derece ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

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