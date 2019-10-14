ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi evinde Çal Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kepez Belediyespor, Hasan Doğan Stadyumu'nda Denizli Çal Belediyespor'u misafir etti. Kepez Belediyespor baskılı başladığı maçın 8'inci dakikasında Halil Sağdas'ın golüyle 1- 0 öne geçti. Çal Belediyespor ise bir dakika sonra beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Kepez Belediyespor, Ahmet Keleş'in golüyle devreyi 2-1 galip tamamladı. 53'üncü dakikada konuk ekip yeniden beraberliği sağladı. 87'nci dakikada Ali Ateş'in golüyle Kepez Belediyespor sahadan 3- 2 galip ayrıldı.

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