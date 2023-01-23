Kepez Belediyespor, zirveyi korudu

Kepez Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Hasan Doğan Stadyumu'nda Efeler 09 Spor FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Kepez Belediyespor, 83 ve 88. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu skorla Kepez, averajla da olsa liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk saniyesinden itibaren tezahüratlarını eksik etmeyen coşkulu taraftar, galibiyet golünün ardından ‘Şampiyon Kepez’ diye ses yükseltti. Karşılaşmayı Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulübün onursal başkanı Mustafa Yılmaz, futbol başkanı İsmail İltemir, TFF Antalya Bölge Müdürü Sibel Bal ve önceki müdür Ahmet Köksalan da takip etti.

Karşılaşma öncesinde Bal ile Köksalan, Yılmaz’a üzerinde ismi yazılı milli takım forması hediye etti. Maç sonunda ise taraftar, takımını tribün önüne çağırıp 3’lü çektirmesini istedi. 20. haftada Kepez Belediyespor, deplasmanda Osmaniye Spor FK ile karşılaşacak.

İHA