Kepez Belediyespor - Tavas Birlikspor: 21- 0

BAL 7. Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, ligin 24. haftasında Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Tavas Birlikspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında Kepez Belediyespor, karşılaşmanın ilk devresini 9- 0 önde tamamladı. İkinci yarıda da golleri ardı ardına sıralayan Kepez Belediyespor, karşılaşmayı 21-0 kazandı.

Kepez Belediyespor, Ispartaspor'un 18.06.1972 tarihinde 2'nci Lig'in 29'uncu haftasında Yeşildirek'e karşı aldığı 20-0'lık rekoru da kırmış oldu.

Maçın gollerini Erdinç Kızıl (1), Emrah Şenol (7), Enes İlhan Yüksel (6), Engin Mustafa Ulutaş (1), Yusuf Kılıç (2), Şükrü Can Yılmaz (1), Chinedu Gaucho Obı-Michael (1), İbrahim Rıdvan Alkan (1) ve Sercan Çekmen (1).

DHA