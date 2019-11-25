ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Sarayköyspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor kendi evinde Sarayköyspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve spor severler maça tribünden destek verdi. 19. dakikada Sarayköyspor 1- 0 öne geçti. 28. dakika Kepez Belediyespor'dan Ahmet Keleş attığı golle skora denge getirdi. Karşılaşma, başka gol olmayınca 1-1 tamamlandı.

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