Kepez Belediyespor lige hazırlanıyor

ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele edecek olan Kepez Belediyespor, yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şakir Filiz yönetiminde çalışmalara hız veren takım, 22 Eylül Pazar günü ilk karşılaşmasını deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yapacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlarla sahaya çıkan Kepez Belediyespor, geçen akşam evinde Alanya Kestelspor ile hazırlık maçı yaptı. Kepez Belediyespor ile Alanya Kestelspor karşılaşması, Hasan Doğan Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'da tribünden izleyerek, futbolculara destek verdi.

TARAFTARA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

7. Grup mücadelesine sayılı günler kaldığını hatırlatan teknik direktör Şakir Filiz, futbolcuların çalışma performansından memnun olduğunu dile getirdi. Şakir Filiz, Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta güçlü rakipleri olduğunu, Kepezspor'un ise genç ve dinamik bir takım olduğunu vurguladı. Mücadeleyi sezon boyunca spora ve sporcuya yakışır şekilde sürdüreceklerini belirten Filiz, bugüne kadar kendilerini hiçbir maçta yalnız bırakmayan Kepezspor taraftarına da teşekkür etti.

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