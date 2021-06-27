ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Belediyesi'nin yaz spor okullarında 2019 yılında güreşe başlayan Yahya Yılmaz, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük'te gerçekleştirilen milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Kepez Belediyespor Kulübü güreşçisi Yahya Yılmaz, minderdeki başarısıyla yüzleri güldürdü. Milli takım seçmeleri niteliğindeki minikler Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda Yahya Yılmaz, Türkiye 2'ncisi oldu. Başarılı sporcu, Kepez Belediyesi'nin Yaz Okullarında 2019 yılında güreşe başlamıştı. Pandemiye rağmen müsabakalara büyük azimle hazırlanan Yahya Yılmaz, ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmeyi başardı.

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Pandemi koşullarında kondisyonunu düşürmeden müsabakalara hazırlanan sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu arada, Türk sporuna kazandırdıkları, yetiştirdikleri genç yetenekler için de belediyespor kulübümüzün antrenörlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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