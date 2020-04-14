Kepek zaman zaman yaşadığımız bir durumdur. Önemli bir saç problemi olan kepek kişinin günlük yaşantısını dahi etkilemektedir. Yanlış kullanılan şampuanlar ya da genetik faktörlerden ötürü kişide pek çok nedene bağlı olarak kepek oluşabilmektedir. Kepeği engellemek için pek çok doğal bitkisel çözümler bulunmaktadır. Peki, kepeğe ne iyi gelir? Nasıl geçer? Kepeği önlemek ve anında geçirmek için öneriler nelerdir? İşte, kepeğe doğal çözümleri sizler için derledik. Kepeğe doğal çözümler son aylarda en fazla araştırılan konulardan biridir. Kepek problemi yaşayan kişiler bu doğal bitkisel kürleri uygulayarak kepekten anında kurtulabilirler. Kepekten kurtulmak için bu bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kepeğe ne iyi gelir?

Kepeğe iyi gelen en etkili bitkisel ürünlerden biri çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağı kepeği engeller. Ayrıca sedef hastalığı gibi hastalıklara da iyi gelmektedir. Çay ağacı yağı anti bakteriyel özelliği bulunan bir bitki yağıdır. Çay ağacı yağı kepek semptomları engeller. Düzenli kullanıldığı takdirde belirli bir süre sonra çay ağacı yaprağı saç köklerini besler ve kepek oluşumunu engelleyecektir. Uzmanların yaptığı araştırmaya göre çay ağacı yağı kepek oluşumuna neden olan saç mantarlarını engellemektedir. Dolayısıyla saç hücrelerini besleyen çay ağacı yaprağı kepeği kısa sürede kesmektedir.

Aloevera her derde deva bir bitki olarak bilinir. Aloevera kepek problemi yaşayan kişiler içinde deva olmaktadır. Aloevera anti bakteriyel ve anti inlamatuar özelliği bulunuyor. Dolayısıyla aloevera bitkisi yağını saçınıza sürerek kepek problemlerinizi engelleyebilirsiniz. Kepeğe neden olan oluşumların ve faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan aloevera bitki yağı son derecede faydalı bir bitkidir. Kepeğe iyi gelen ve anında kesen bir diğer besin ise tuzdur. Tuz bütün kepeği döker ve saç köklerini besler. Sofra tuzu veya kaya tuzunu saçınıza dökerek kepeklerin dökülmesini sağlayabilirsiniz. Tuzu saçınızda yaklaşık olarak yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Limon suyu saçları besler ve kepekleri yok eder. Saç köklerini besleyen limon suyu ayrıca saçları güçlendirdiği gibi kepekleri de ortadan kaldırır. Limon suyunu kullanmadan önce saçlarınızı iyi bir şampuanla yıkamanız gerekmektedir. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra nemli bir şekilde limon suyunu saçlarınıza sürebilirsiniz. Saçın nemli kalması limon suyunun kepeği etkilemesi açısından önemlidir. Limon suyunu saçınızda bir saat bekletin. Beklettikten sonra saçlarınızı tekrardan şampuanla yıkayarak kepeklerden arınabilirsiniz.

Sirke saç köklerini besleyen ve aynı şekilde kepekleri engelleyen özelliği bulunmaktadır. Sirke tam bir anti bakteriyel besin kaynağıdır. Dolayısıyla saçlarınızı yıkadıktan sonra nemli bir şekilde sirke ile saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz. Saçlarınızı sirke ile en az yarım saat bekletmeniz gerekmektedir. Sirke saçları oldukça diri tutacaktır. Ayrıca saçlarda kırılmalar da varsa onları da engelleyecektir. 1 çay bardağı su ile 1 çay kaşığı suyu sirkeyi karıştırarak şampuan niyetine saçınızı yıkayın. Ardından 1 saat sonra saçınızı tekrardan normal bir şekilde yıkayabilirsiniz.

Kepek nasıl geçer?

Kepeğe pek çok etmen neden olabilir. Stresli bir hayat yaşıyorsanız stresli hayatın getirisi olarak saçlarınızda kepek oluşumu gözlenebilir. Saçlardan kepek oluşumunu geçirmek istiyorsanız daha stressiz bir yaşam tarzı benimsemek zorundasınız. Ayrıca kepeği direkt olarak geçirmek istiyorsanız Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı içermiş olduğu vitaminler sayesinde kepeği ortadan kaldırır ve saçların daha güçlü olmasını sağlar. Kepeğe karşı en etkili doğal yollardan biri Hindistan cevizi yağıdır.

Bir tutam Hindistan cevizi yağı alarak saçlarınıza masaj şeklinde köklerine yedirebilirsiniz. Belirli aralıklarla Hindistan cevizi yağını saçlarınıza uygulayarak kepek gibi saçları olumsuz yönde etkileyen saç sağlığınıza etki eden oluşumlardan kurtulabilirsiniz. Ardından saçlarınızı ılık su ile temizleyebilir ve bunu haftada 3 defa uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı saç sağlığı için oldukça etkili bir doğal yöntemdir.

Kepek oluşumuna etkili olan faktörlere yönelik tedavi seçenekleri ile uzun süre ve kalıcı olarak kepeklerden kurtulabilirsiniz. Kepek herkesin yaşayabileceği bir saç problemidir. Eğer sizler de kepek problemleri ile karşı karşıyaysanız mutlaka bu doğal tedavi seçeneklerini saçlarınıza uygulayarak kepeklerden kurtulabilirsiniz. Bu bitkisel yöntemleri uygulayarak saçların kurumasını da engelleyebilirsiniz.

Kepeği önlemek ve anında geçirmek için öneriler

Kepeği anında geçirmek için pek çok doğal yöntem mevcuttur. Elma sirkesi ile anında kepeklerinizden kurtulabilirsiniz. Elma sirkesi pek çok derde deva olarak bilinmektedir. Elma sirkesini bir yemek kaşığına dökerek saçlarınıza yedirebilirsiniz. Elma sirkesi saç diplerini besleyecektir ve saçtaki ölü hücreleri yok edecektir. Saçtaki ölü hücrelerin yok olması ile birlikte kepek gibi saç sağlığını etkileyen faktörlerden de kurtulmuş olacaksınız. Elma sirkesi kepek için deva bir bitkisel çözümdür.

Sık sık kepeklerle mücadele ediyorsanız çemen tohumu derdinize deva olacaktır. Çemen tohumunu kullanmadan önce bir gece önceden suyun içinde bekletmeniz gerekmektedir. Ardından sabah suda beklettikten sonra kaşıkla ezerek macun kıvamına getirmesini sağlayın. Kaşık ile kıvamına ulaştırdıktan sonra saç köklerinize çemen tohumunu yedirebilirsiniz. Böylece kepek problemleriniz anında ortadan kalkacaktır. Çemen tohumu saçlarınızı oldukça güçlü ve diri tutacaktır. Çemen tohumunu 1 ay arayla kullandıktan sonra tamamen kepek probleminizin ortadan kalktığına şahit olabilirsiniz.

Lavanta yağı da kepeği anında geçiren kürler arasında yer almaktadır. Bir çay kaşığı lavanta yağı ve bir tatlı kaşığı ısırganı bir bardak suyun içinde karıştırarak saçlarınıza şampuan niyetinde yedirebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı bu şekilde masaj yaparak kepeklerden kurtulabilirsiniz.