Manchester City'nin Chelsea'yi penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ettiği Carabao Cup finaline Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile takımın başarılı kalecisi Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan kavga damgasını vurmuştu.

Ayağına giren kramp sonrası Sarri'nin oyundan almak istediği İspanyol file bekçisi, oyundan çıkmak istemeyince büyük bir krize sebebiyet vermişti. 24 yaşındaki İspanyol kaleci maç sonrasında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayarak yaşananları şu şekilde anlattı:

Haberin fotoğrafları için tıklayın Carabao Cup finalinde büyük skandal! Maurizio Sarri ile Kepa Arrizabalaga kavga etti!

"Şampiyon olamadığımız için üzgün ve yıkılmış bir durumdayım. Harika bir takıma karşı sonuna dek savaştık. Daha güçlü olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Maçla ilgili olarak bazı noktaları da açıklığa kavuşturmak istiyorum:

Her şeyden önce maç sonunda ortaya çıkan görüntüden ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Hiçbir zaman hocamıza ve kararlarına itaatsizlik etmek gibi bir niyetim olmadı. Bir şampiyonluk maçının son bölümünde yaşanan heyecan nedeniyle her şeyin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hocamız oyuna devam edemeyecek durumda olduğumu düşünüyordu. Tedavimi gerçekleştiren doktorların kenara gelerek durumu anlattığı sırada benim de niyetim iyi olduğumu ve takıma yardım edebileceğimi ifade etmekti. Ortaya çıkan tablonun nedeni olmadığımı düşünüyorum. Hocamıza ve otoritesine olan saygım sonsuz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler