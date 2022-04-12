İskoçya Milli Takımı'nın ve Liverpool'un eski oyuncularından Kenny Dalglish, The Sun'ın İskoçya edisyonuna açıklamalarda bulundu.

Dalglish, Ukrayna'nın 2026 Dünya Kupası'na direkt katılması gerektiğini belirterek, "Ukraynalı oyunculara saygı duymalıyız. Böyle bir durumda olmaları onların suçu değil. Çoğu Ukrayna'da oynamıyor ama aileleri acı çekiyor. Onlara maçlara çıkmaları için baskı yapılmamalı.

2026'da ABD ve Kanada'nın ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'na Ukrayna'nın otomatik olarak katılması gerekiyor. Bu, şu anda karmaşık hale gelen play-off'la ilgili mükemmel bir çözüm olacaktır" açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası elemelerinde son durum ne? Maçlar ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası öncesinde 1 Nisan'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belli olsa da turnuvaya katılacak 32 takımdan üçü netlemiş değil. Kıtalar arası oynanacak play-off maçlarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Avustralya, Kosta Rika ve Yeni Zelenda'dan ikisi, Katar bileti alacak.

Avrupa'dan katılacak son takım, İskoçya-Ukrayna maçının galibinin Galler'le oynayacağı final karşılaşmasından sonra belli olacak.

2022 Dünya Kupası'na katılacak son takımların oynayacağı eleme maçları haziran ayında oynanacak. Maçlara ilişkin diğer bilgiler ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

Elemelerdeki eşleşmeler ise şöyle:

Kıtalararası Elemeler

Kosta Rika-Yeni Zelenda

Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya / Peru

Avrupa Elemeleri

İskoçya-Ukrayna / Galler