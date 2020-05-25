Dünyanın birçok farklı yerinde yetişme potansiyeli bulunan kenger otu, sağlık açısından farklı olanaklar sunan özel bir bitkidir. Şifalı otlar arasında yer almasının yanı sıra, faydaları hem dikenleri üzerinden hem de sakızı aracılığıyla sağlanmaktadır. O yüzden değişik kullanım yöntemleri sunarak pek çok hastalığa karşı önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda belli başlı bazı ağrılar ya da bağışıklık sistemi üzerinde de etkilidir.

Kenger otu nedir?

Papatyagiller familyasında yer alan Kenger otu yaklaşık olarak 70-80 santimetre kadar uzayan faydalı bir bitkidir. Çok yıllık bir ot olmasının yanı sıra dikenli, sütlü ve otsu bitkidir. Morumsu ve kırmızı renkleri üzerinden çiçeği bulunan kenger otu, olgunlaşma döneminde sarımsı yeşil bir renk alır. Ege ve Akdeniz ile beraber Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi ülkenin dört bir tarafında yetiştiğini söylemek mümkün. Özellikle yüksek yerlerde ve dağların sarp kayalık kısımlarında kendiliğinden yetişen bir bitki türü olduğu dile getirilebilir.

Dikenli ve şifalı bir bitki olarak öne çıkan Kenger otu, kurak iklimi seven bir bitki türüdür. O yüzden yaz aylarında ve sıcağın bol olduğu bölgelerde yoğun yetişir. Tohumları ile beraber kurak ve çakıllı bölgelerde yoğun yetişen bitkiler arasında yer alır.

Kenger otunun faydaları nelerdir?

Sağlık açısından birçok farklı faydası olduğunu söylenmesi gereken kenger otu, son dönemlerin en popüler doğal bitki kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle hem sakızı hem de dikenleri ile beraber değişik yöntemler üzerinden kullanım imkanı vermektedir.

Diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir,

Dişlerin beyazlatılmasında önemli bir katkı sağlar,

Diş ağrılarını gidermede yardımcı olur,

İltihaplanan ya da patlayan kulak zarında önemli bir tedavi yöntemidir,

Safra kesesindeki taşların düşürülmesinde yardımcı olur,

Mide ağrısı ve şişkinliği giderici bir rol oynar,

İştah açıcıdır,

Hazımsızlık rahatsızlıklarını gidericidir,

Tansiyon hastalıkları için fayda sağlar,

Şeker hastalığına karşı korur,

Yüz felcine iyi gelir,

Hem kansızlığı hem de halsizliğe karşı devadır,

Bu gibi çok önemli etkileri ile beraber sadece Türkiye'de değil aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere birçok farklı ülkede tüketilmektedir. Ortadoğu pazarı ile beraber Avrupa pazarı açısından ihraç edilen bir bitkidir. Özellikle sakızının pahalı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı kıymetli ve değerli bir ot olarak öne çıkıyor.

Kenger otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Kenger otu insan sağlığı konusunda sunduğu faydalar ile oldukça önemlidir. Özellikle şeker ve tansiyon hastalıklarına karşı sunduğu katkı ile yoğun şekilde değerlendiriliyor. En önemlisi diş ağrıları ve dişeti hastalıkları ile beraber dişlerin beyazlatılmasında önemli bir rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendiren kenger otu antikor üretimi noktasında hücrelerin yenilenmesine imkan vermektedir. İçerdiği antioksidan etkisi zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına katkı sağlar.

Halk arasında genel olarak Kenger otu taze dallarının kabuklarını soymak suretiyle tüketilen bir bitkidir. Özellikle gövdesinin kesilmesi ile beraber ortaya çıkan süt üzerinden, sakız imalatı gerçekleşir. Tam bir şifa kaynağı olarak öne çıkan sakızı, çiğnense bile herhangi bir şekilde bozulma yaratmaz. Diğer yandan Akdeniz Bölgesi'nde baş kasımları kavrulmak suretiyle kahve şeklinde de tüketilmektedir.

Tüketim anında farklı yöntemler üzerinden değerlendirilirken ilk başta biraz sert olmasına rağmen, daha sonra yumuşayan bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Özellikle bu durum sakız açısından öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kenger otu haşlanarak suretiyle salata olarak da yemekle de tüketilebilmektedir. Üstelik bu konuda oldukça lezzetli bir damak tadı oluşturduğu da dile getirmek gerekir. Böylece tamamen sağlıklı biçimde ve doğal şekilde tüketme şansı elde edilebilmektedir.

Hem dikeni hem gövdesi ile beraber hem de sakızı üzerinden kullanabileceğiniz kenger otu, en sağlıklı bitki kaynakları arasında gelmektedir. Tabii bu kaynağı tüketmeden önce mutlaka doktora başvurarak gerekli izni aldıktan sonra kullanmanız önemlidir.