Kendisini kara kalem çalışmalarına verdi

Oyuncu Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yi, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in tanıştırdığı konuşuyor. Yeni bir ilişkiye yelken açan Tunçeri'nin farklı kadınlara attığı mesajların ortaya çıkınca ilişkileri bitti.

Enver, ayrılık sonrası günlerini ailesiyle birlikte kaldığı evde geçiriyor. Daha önce kumaş işlerken bir videosunu paylaşan Enver, bu kez kara kalem çalışmasını takipçileriyle paylaştı.

Çizimini Instagram’dan paylaşan oyuncuya takipçileri, “Aşkta yüzü gülmedi ama sanatında çok başarılı” yorumlarında bulundu.

İkili arasında kısa süre önce başlayan ilişki, Tunçeri’nin sosyal medya fenomenlerine gönderdiği Instagram mesajlarının ifşa edilmesiyle noktalanmıştı.