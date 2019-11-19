Kendini iki ülke arasındaki krizin ortasında buldu!

2019 Miss Ukrayna güzeli Anastasia Subbota, bir anda kendini ABD ile Ukrayna arasınraki krizin ortasında buldu.

Kainatın en güzel kızının seçileceği Miss Universe güzellik yarışması 8 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenecek olan yarışma'da, Ukrayna'yı, 26 yaşındaki Anastasia Subbota temsil edecek.

Ancak yarışmaya sadece üç hafta kalmasına rağmen, Atlanta'da gerçekleşecek kampa katılmak için yola çıkmak isteyen Anastasia Subbota'nın vize başvurusu reddedildi.

Olay, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturmasını istediği iddialarının üzerine patlak verdi.

Trump'ın azil soruşturması sürerken Ukrayna güzeline vize verilmemesi, iki ülke arasındaki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

14 yıldır yarışmaya katılan Ukrayna, ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya.

Ukrayna Kainat Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi başkanı Anna Filimonova, Büyükelçi William Tylor’a açık mektup yazarak “Subbota vize işlemleri için gerekli tüm belgeleri ve kanıtları sundu. Ancak bir açıklama yapılmadan vize başvurusu reddedildi” ifadelerini kullandı.

Filimonova, büyükelçiliğin konuyla bizzat ilgilenip vize merkezinin kararının olumlu yönde değişmesini umduklarını söylüyor. Aksi takdirde Ukrayna, bu yıl Kainat Güzeli yarışmasına katılamayabilir.

Anastasia Subbota'nın kurallar gereği yarışma başlamadan bir gün önce ülkeye giriş yapmış olması gerekiyor.

Dünyanın farklı yerlerinde moda haftalarına da katılan ve tanınmış bir model olan Anastasia, vize probleminin bir an önce çözülmesini umuyor ve ülkesini temsil etme şansını bulmak istiyor.

Instagram hesabından hem podyum görüntülerini hem de gezdiği ülkelerden fotoğraflar paylaşan Anastasia Subbota'nın, "İstanbul, Türkiye" şeklinde etiketlediği bir paylaşımı da bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.