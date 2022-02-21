Kendi kalesine hat-trick yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles ve Texas'ın ev sahipliğinde düzenlenen She Believes Cup'ta ABD, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

İlk maçında Çekya ile 0-0 berabere kalan ABD, ikinci maçta Yeni Zelenda'yı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin ilk 3 golünü Yeni Zelanda'nın savunma oyuncusu Meikayla Moore kaydederken diğer goller Ashley Hatch ve Mallory Pugh'tan geldi.

Kendi kalesine kaydettiği 3 golün ardından büyük üzüntü yaşayan Meikayla Moore, 36. dakikada Rebekah Stott'a bıraktı.

Turnuvada 23 Şubat'ta ABD-İzlanda, Yeni Zelenda-Çekya maçları oynanacak.

(NTV Spor)