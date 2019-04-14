Kendi evinde kazanan Izagirre: Takım halinde zoru başardık

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nu, Astana takımının Basklı bisikletçisi Ion Izagirre kazandı. 30 yaşındaki sporcu, kendi evinde zafere ulaşmanın verdiği mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Zoru başardık, tüm takıma teşekkür ediyorum"

"BORA - hansgrohe'nin nasıl sürdüğünü göz önüne aldığımda, Itzulia'yı kazanmanın çok zor olacağını biliyordum. Dün Buchmann'ın ortaya koyduğu performansı gördükten sonra biraz hayal kırıklığına uğradık. Aramızdaki zaman farkını telafi edebilmek için bugünkü etaba önemli bir mesafe açarak başladık. Şartları lehimize çevirmek oldukça zordu ancak çok güçlü sporculardan oluşan bir takım ve biz de denemek zorundaydık. Stratejimiz tam olarak planladığımız gibi işe yaradı. Fulgsang ve ben, diğer 3 güçlü bisikletçiyle birlikte atağa kalktık. Liderin zaman kaybettiğini gördük ve mesafeyi açmak istedik. Fulgsang bugün benim için harika bir iş çıkardı, bu yüzden ona teşekkür etmek istiyorum."

"Kendi topraklarımda elde ettiğim bu zaferi unutmayacağım"

"Itzulia 2019'u kazanmak benim için çok özel. Bitiş çizgisini geçtikten sonra turu kazandığımı söylediler ancak ben yine de resmi sonuçları beklemek istedim. Resmi sonuçla kazandığım açıklandıktan sonra ise sevinçten çılgına döndüm. Itzulia benim topraklarımda düzenlenen bir yarış ve burada kazanmak müthiş bir olay. Bu zaferi her zaman hatırlayacağım"