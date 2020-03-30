Kendall Jenner 8.5 milyon Dolar’lık evinde karantinada

23 yaşındaki top model Kendall Jenner, Beverly Hills'deki 8.5 milyon Dolar'lık evinde 15 gündür karantinada. Kardeşleri Khole ve Kim Kardashian, Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmeyen Kendall, koronadan korunmanın yollarını takipçileriyle paylaştı. Bağışıklığını güçlendirmek için her gün iki litre limonlu su içtiğini açıklayan Kendall, gün boyu sporunu asla aksatmıyor, kitap oluyor ve en büyük hobisi olan resim yapıyor.