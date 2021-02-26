AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Frigya ve Ayazini köyünün dünyaya tanıtılması için Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın lansmanının burada yapılması gerektiği önerisinde bulundu.

Sofuoğlu, TMF Kulüp İstişare Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar’da Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile tarihi Frig Vadisi ve turizm yatımlarının yapıldığı Ayazini köyünü gezdi, buradaki çalışmaları inceledi.

Türkiye’de önceki yıllarda tarihi zenginliklere sahip çıkılmadığını dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Frigya’nın en önemli noktası olan Ayazini köyüne yapılan yatırımlar, çok güzel bir adım olmuş. Biz de, inşallah burayı nasıl tanıtırız ve bu güzellikleri dünyaya nasıl gösteririz? Bunların planlarını yapmamız gerekiyor. Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) bir ayağı da Afyonkarahisar’da yapılıyor. Federasyon başkanımızla ilk burayı gördüğümüzde ’şampiyonanın tanıtımını ve basın lansmanını burada yapmamız gerekiyor’ dedik. Hatta, tarihi yerlere bazı rampalar yapıp, onlar havada uçarken fotoğraflarını çekelim ki bütün dünyada bunlar paylaşılsın. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada Frigya’nın güzellikleri görülsün."

Ayazini köyünü girdiği andan itibaren tarihini merak ettiğini aktaran Sofuoğlu, "Arkamızda yüzlerce mağaralar ve oralarda yaşanmış hayatlar var. Bugün burada hayranlıkla bir tur attım. Ayazini köyündeki yatırımlar bittiğinde de tekrar buraya gelmek istiyorum. Burada güzel organizasyonlar yapalım. Ayazini köyünü Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtalım. Ayrıca, burada yaşayan insanların mutluluğu da beni çok memnun etti." dedi.

Vali Çiçek: "Sofuoğlu dünyada tanınan ve takip edilen en büyük markalarımızdan birisidir"

Vali Çiçek de, Sofuoğlu’nun Frigya’nın ve turizm köyü Ayazini’nin tanıtılmasına katkı sağlamak için Afyonkarahisar’a gelmesinden dolayı teşekkür etti. Ayazini köyünün tanıtımı konusunda Sofuoğlu’nun destek olacağına inandıklarını aktaran Çiçek, "Dünyada motokros şampiyonalarında en çok ilgi uyandıran ve yaptıkları her şey takip ediliyor. Sofuoğlu da dünyada tanınan ve takip edilen en büyük markalarımızdan birisidir. Onun bugün Ayazini köyünde olması bizim için ayrı bir gururdur. Yine, Avrupa’da yaşayan sporcularımız buraya geldi. Onları burada gördükten sonra motivasyonumuz arttı ve çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Zeybek ise Frig Vadisi’nin tanıtımına katkı vermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayazini köyündeki geziye, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik de katıldı.