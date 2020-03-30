Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlamayı sürdüreceğini duyurdu.

30 Mart 2020, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kenan Sofuoğlu, "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizin omuzlarındadır. Bu sebeple 3 aylık maaşımı TBMM’ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah." ifadelerini kullandı.

AA

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