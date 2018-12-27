Kenan Sofuoğlu tepki çeken paylaşımı sildi! Açıklama yaptı...

Eski milli motosiklet yarışçısı ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu instagram hesabından yaptığı ve tepki çeken paylaşım ile ilgili açıklama yaptı.

27 Aralık 2018, Perşembe 15:40
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Kenan Sofuoğlu tepki çeken paylaşımı sildi! Açıklama yaptı...

Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşımı ile ilgili açıklama geldi. Sofuoğlu ayrıca paylaşımı kısa süre içinde sildiğini söyledi.

Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması...

Siyatese biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsiz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım.

Kenan Sofuoğlu sildiği paylaşım...




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