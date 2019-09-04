Kenan Sofuoğlu: Buraya gelmeseydim...

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, organizasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müthiş bir organizasyon olduğunu dile getiren Sofuoğlu, “Motorsporlarına gönül vermiş biri olarak, buraya gelmemek büyük bir kayıp olurdu.

Yıllardır videolardan izlediğimiz drift sporunu, canlı izlemekten büyük bir keyif aldım” ifadelerini kullandı. Red Bull Car Pak Drift Dünya Finali’ni izlemeye gelen Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise “Motorsiklet benim işim ama arabalar en büyük hobim. Burada Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne tanıklık ettiğim için çok mutluyum” dedi.

Birkan Polat’tan inanılmaz şov

Motorsiklet akrobasi dalında Türkiye’nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat da Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ndeydi. Motosikletinin üzerinde zorluk derecesi üst düzeyde bir şova imza atan Polat, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dünyanın en iyilerini bir araya getiren Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni yerinde takip edenler arasında Türk motosikletinin genç yetenekleri olan Red Bull sporcuları Can ve Deniz Öncü kardeşler de yer aldı.



