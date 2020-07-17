Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Bordo Mavili ekipte başarısızlığın faturası devre arasında takımın başına geçen Çimşir'e kesilirken teknik direktörlük koltuğu için Kenan Koçak'ın adı geçmeye başlamıştı.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'yı çalıştıran 39 yaşındaki hoca, ilk kez Alman Sport1 kanalı tarafından gündeme getirilen iddialar hakkındaki sessizliğini bozdu. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konuşan Koçak, "Böyle dedikodular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Şu an söyleyebileceğim tek şey, tamamı ile Hannover 96'ya odaklanmış olduğumdur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hannover'in başkanı Martin Kind de konuyla ilgili daha evvel verdiği demeçte "Hayat, bir düşler tiyatrosu değildir. Koçak'ın burada tamamlaması gereken bir kontratı var." şeklinde konuşmuştu. Türk asıllı antrenörün sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler