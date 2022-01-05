A Milli Takım 'da teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcısı olarak görev yapan Kenan Koçak bugün Kayserispor'u ziyaret etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman’la bir araya gelen Koçak, Sarı-Kırmızılılar'ın son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Genç hoca, hem Berna Gözbaşı hem de Hikmet Karaman'la, Türk futboluyla alakalı fikir alışverişinde bulundu.

Kuntz ve ekibinin, Avrupa'da oynayan Türk futbolcuları ve kulüplerimizi yakından takip etmeye devam edeceği de gelen haberler arasında.















