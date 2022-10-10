A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubunda Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, ülkemizin Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerini yorumladı.

'Grupta sadece Hırvatistan yok'

Ülkemiz adına hayırlı olmasını istediğini söyleyen Koçak, "Öncelikle düştüğümüz grubun hayırlı olmasını diliyorum. Çağdaş futbolda iyi grup veya kötü grup diye bir durum kalmadı. Rakiplerden çok kendimize bakmamızın ve iyi bir futbol ortaya koymamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Takımımız çok değerli ve karakterli oyunculardan oluşuyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Hırvatistan kendini daha çok ispatlamış bir takım. Ama grup sadece Hırvatistan’dan oluşmuyor. Tüm rakiplerle olan mücadelelerimiz önemli. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmalıyız. Türkiye’nin hedefi her zaman birinciliktir" dedi.

"Milli maç, milli maçtır"

Türkiye'nin Euro 2024 Elemeleri'nde düştüğü grubun avantaj olup olmadığını değerlendiren Kenan Koçak, "Grubumuz bizim için fırsat değil. Eleme maçı da olsa dostluk maçı da olsa milli maç, milli maçtır. Buna göre hazırlanmak gerekir. Biz oynayacağımız mücadelelerin bir milli maç olduğunun bilincinde olup futbolcularımızla birlikte çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Burada Ermenistan ile olan siyasi ilişkilerimize girmek doğru olmaz. Biz bu maça siyasi olarak değil sportif olarak bakacağız. Ermenistan'ı diğer rakiplerimizden ayırmayacak ve her maç olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim kaleci sorunumuz yok."

Koçak, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen kalecilerin form düşüklüğü hakkında ise "Bizim bir kaleci problemimiz yok. Kalecilerimizin form durumunu burada analiz etmekse doğru değil. Söyleyebileceğim tek şey var. Uğurcan, Altay veya Doğan fark etmez, bizim tüm oyuncularımız çok değerli ve hepsine çok güveniyoruz" yorumunu yaptı.

'Çağlar'ın büyük takıma transferi sürpriz olmaz'

Kenan Koçak, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'de süre bulamaması ve oyuncunun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki iddialar hakkında da görüşlerini belirtti. Başarılı hoca, "Çağlar’ın transfer durumuyla ilgili bir bilgim yok. Biz bu konuları futbolcularla konuşmuyoruz. Çağlar, dünyanın en iyi stoperlerinden biri ve her kulüpte oynayabilir. Çağlar'ın gerek İspanya'nın büyük takımlarında gerekse İngiltere'nin büyük takımlarında oynaması asla sürpriz olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

''Oynamak kadar değerli bir şey yok'

Koçak, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular hakkındaki transfer iddialarını hakkında ise şöyle konuştu: "Geleceğine futbolcu karar verir. Bizim futbolcularımıza tavsiye edebileceğimiz tek şey oynayabilecekleri kulübe transfer olmaları olabilir. Çünkü bir futbolcu oynayarak gelişir. Oynamak kadar değerli bir şey yok."





(Radyospor)