Milli futbolcu Kenan Karaman, A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'daki kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Düsseldorf'tan İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya'da geçen sezonun değerlendirmesini yapan Karaman, "Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımla 1'inci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabii pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" dedi.

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

EURO 2020 öncesi milli takımla güzel bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Kenan Karaman, "Öncelikle çok seviniyorum, milli takımla güzel bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi Avrupa Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli takımla büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel, son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz" diye konuştu.

"ORTADA RESMİ BİR ŞEY YOK"

Transferi ile ilgili soru üzerine ise deneyimli oyuncu "Düsseldorf'ta sözleşmem bitiyor, bakalım, henüz karar vermedim. Türkiye olabilir, Avrupa da olabilir" yanıtını verdi.

'Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan teklif var mı?' sorusu üzerine Kenan Karaman, "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm" açıklamasında bulundu.

'Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusu üzerine ise Karaman "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Ama dediğim gibi bakalım, henüz net bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

DHA