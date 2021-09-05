Kenan Karaman: Zor bir zeminde oynadık

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden Milli Takımımızda üçüncü golün sahibi Kenan Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Burada diğer rakipler de zorlandı. Penaltı kaçırdık. Zor bir zeminde oynadık. Suni çime alışkın değiliz. İkinci yarı topa sahip olduk, oyunu genişlettik, arkalara koşu yaptık. Turnuvadan sonra en çok biz üzüldük. Kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizi çok sorguladık. Ama buraya da bu takım getirdi. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Hollanda maçına da iyi hazırlanacağız. Herkes arkamızda dursun, güçlü bir kadromuz var" dedi.