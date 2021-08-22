Kenan Karaman: Takım halinde şok olduk

Beşiktaş 'ın Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken Kenan Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kenan'ın açıklamaları şöyle;

Aklımız Fabrice'te. Şok olduk. Soyunma odasında onu düşünüyorduk. İyi haberi geldi ve biraz rahatladık. Doktorlar konuşmuş. Gerçekten takım halinde çok şok olduk. Eriksen'den sonra insanın aklına da kötü kötü şeyler geliyor. Çok ani gelişti her şey. Doktorlar hemen yetişmeye çalıştı. Biz çok şok olduk. Necip Ağabey bir depar atıp yanına yetişti. Umarım bizle beraber bu gece geri döner.