Kenan Karaman: Şenol hocanın istediği önde baskıyı yapamadık

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine Milli Takımı ile golsüz berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Karaman, ilk yarıda Şenol Güneş'in istediği baskıyı yapamadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Hocanın istediği önde baskıyı yapamadık'

"İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. Şenol hocanın istediği önde baskıyı yapamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Ancak ikinci yarı iyiydik. Şimdi bir hazırlık maçı daha kaldı, ondan sonra İtalya."







