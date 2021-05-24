Kenan Karaman Düsseldorf'tan ayrılıyor
Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi haziran ayının sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu.
Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un gündeminde yer alıyordu.
2018 yılından beri Alman ekibinin formasını giyen ve Haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenan, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 28 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.