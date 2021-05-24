Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un gündeminde yer alıyordu.

2018 yılından beri Alman ekibinin formasını giyen ve Haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenan, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 28 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.