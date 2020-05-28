Kenan Karaman coştu! Son 5 maç 5 gol..

Son olarak 2-1 kazanılan Schalke 04 maçında gol atan Kenan Karaman böylece son 5 haftada 5 gol atmış oldu. Sezona istediği gibi başlayamayan, 26 yaşındaki hücumcu, yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 14 karşılaşma kaçırdı.

Ligin 9. haftasında akciğer iltihabı ve zatürre nedeniyle sahalardan uzak kalan Kenan Karaman, 23. haftaya kadar forma giyemedi. Milli futbolcumuz, 24. haftada oynanan Herhta Berlin mücadelesiyle yeniden çıkışa geçti.



