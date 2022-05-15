Kenan Karaman: Bu formanın ruhunu sahaya yansıtmamız lazım

Süper Lig 'in 37. haftasında Göztepe 'ye konuk olan Beşiktaş , 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Siyah Beyazlı ekipte Kenan Karaman, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için takım arkadaşlarını tebrik eden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

''Zor bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dokuz kişi mücadele etmek kolay değil. Bugün iyi bir karakter ortaya koyduk. İlk yarıda bulduğumuz iki gol bizi rahatlattı. Bu formanın ruhunu sahaya yansıtmamız lazım. Gelecek sene bambaşka bir Beşiktaş göstermeliyiz. Bu maçta hocamın oynattığı pozisyonda elimden geleni yapmaya çalıştım. Her zaman oynamaya hazırım.''