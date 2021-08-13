Süper Lig’de 2021-22 sezonun açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Kevin N’Koudou, 52’nci dakikada Atiba Hutchinson ve 90+3’üncü dakikada Cyle Larin kaydetti.

Siyah Beyazlı ekipte transfer döneminde kadroya dahil edilen Kenan Karaman, Beşiktaş kariyerine katkıyla başladı. Milli futbolcu, 9’uncu dakikada N’Koudou’nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Mili takımda kanat olarak görev yapan Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında en önde görev yaptı. Takımının attığı golde asisti yapan isim olan Kenan, Beşiktaş kariyerine gol katkısıyla başlamış oldu.



