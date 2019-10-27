Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) ve Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nun 2019 Faaliyet Programı kapsamında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Kempo Avrupa Şampiyonası, bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Ay-yıldızlılar, minikler, yıldızlar, gençler, büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde yapılan şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 10 bronz ile toplamda 14 madalya kazanarak dünya sıralamasında 9'uncu sıraya yerleşti.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, milli takımın başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "21 Ekim'de başlayan şampiyonanın son gün müsabakaları bugün yapılacak. Sporcularımızın bugünkü finallerde de madalya kazanacağını ve sıralamada daha yukarılarda yer alacağını düşünüyorum" dedi.