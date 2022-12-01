Kempes ve Maradona sonrası Messi aynı kaderi yaşadı

2022 Dünya Kupası serüveni tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene oynanan maçlar ve alınan skorlar dikkat çekti. Bu dev organizasyon, tarihinde ilk kez kış ayında oynanıyor. Dünya Kupası'nın favori takımlarından Arjantin, gruptaki ilk maçında şok bir mağlubiyet almıştı. Arjantin Milli Takımı, C Grubu'nun 3'üncü haftasında Polonya ile karşı karşıya geldiği maçı 2-0 kazandı. Bu maçta takım kaptanı Lionel Messi, 39. dakikada penaltı kaçırdı. Geçmiş yıllarda yaşanan olay sonrası Messi'nin bu maçta penaltı kaçırması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. İşte o soru işaretinin nedeni...

36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında son buldu. Arjantin maçı kaybetmemesi durumunda yenilmezlik serisini 37 maça çıkarıp İtalya'nın rekoruna ortak olacaktı. Ayrıca Opta verilerine göre 36 maçlık yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında son bulan Arjantin, 1930'dan bu yana ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir Dünya Kupası maçını kaybetti.





MESSI DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Lionel Messi, bir Dünya Kupası maçında 1 gol, 1 asist yapan en genç ve en yaşlı oyuncu unvanlarına sahip oldu. Ayrıca Dünya Kupası'nda 2006'da çıktığı ilk maçından bu yana ceza sahası dışından 4 gol bulan Messi, bu dönemde herkesi geride bıraktı. Diego Forlan ve David Villa, 3'er golle Messi'nin ardından sıralanıyorlar.

ASİST KRALI

2006'dan beri 5 Dünya Kupası'nda boy gösteren Messi, bu turnuvaların hepsinde asist katkısı sağladı. Lionel Messi, 5 turnuvada birden bunu başaran tek oyuncu konumunda bulunuyor.

Öte yandan Arjantin - Meksika maçı, 1994 Dünya Kupası finalinden (94.194) bu yana stadyumda en çok taraftarın izlediği maç olarak tarihe geçti

Bu sonucun ardından Arjantin, 3 puana yükseldi. Meksika 1 puanda kaldı. Grubun son maçında Arjantin, 30 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Meksika, aynı tarihte Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak.





PSG KEHANETİ

Messi, Arjantin forması ile daha önce Dünya kupası kazanamadı. Bu sene bir ilki başararak tarihe geçmek isteyen Messi, oluşan kehanetler ile karşı karşıya kaldı. Ronaldinho ve Mbappe'nin PSG transferinden 1 sene sonra Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanması okları Lionel Messi'ye çevirdi. Bu kehanete göre kaptanlığını Messi'nin yaptığı Arjantin'in şampiyonluğa uzanması bekleniyor.

PENALTI KAÇIRDI VE ŞAMPİYON OLDU

1978 Dünya Kupası'nda Mario Kempes, Arjantin Milli Takımı'nda yerini almıştı. Dünya Kupası'nın favori takımlarından Arjantin 3. maçına çıktı. Söz konusu maçta Arjantin penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına Mario Kempes geçti. Hakem düdüğünü çaldı ve Kempes topa vurdu, fakat penaltı gol ile sonuçlanmadı. Daha sonra 1978 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.

YİNE DİREK YİNE ŞAMPİYON ARJANTİN

1986 Dünya Kupası'nda boy gösteren takımlardan Arjantin, 3. maçına çıktı. Oynanan karşılaşmada hakem Arjantin lehine penaltı kararı verdi ve topun başına futbolun efsane ismi Diego Maradona geçti. Arjantinli yıldız topa vurdu fakat meşin yuvarlak filelerle buluşmadı. 1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.

PENALTI DEJAVUSU

Polonya, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nun 3'üncü haftasında Arjantin'le karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakanın 39. dakikasında Arjantin penaltı kazandı. Topun başına dünya yıldızı Lionel Messi geçti ve vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci kurtardı ve Messi büyük bir şok yaşadı.

1978 Dünya Kupası'nda Kempes, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu.

1986 Dünya Kupası'nda Maradona, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu

2022 Dünya Kupası'nda Messi, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve sonucu tüm futbolseverler heyecanla bekliyor.

(Skorer)



