Kemik kanseri (Tümör) belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Vücudun kemiklerinden herhangi birinde gelişen kemik kanseri, birincil kemik kanseri olarak bilinir. Buna karşılık, ikincil kemik kanseri, vücudun diğer bölgelerinden kemiğe yayılmış bir kanser türüdür. Çoğu durumda, birincil kemik kanseri pelviste veya kol ve bacak gibi uzun kemiklerde gelişir.

Kemik kanseri (Tümör) belirtileri nelerdir?

Kemik kanseri terimi, vücudun başka yerlerinde ortaya çıkan kanserleri kapsamaz. Kemik kanseri osteosarkom, Ewing sarkomu, kondrosarkom, iğ hücresi sarkomu, kordoma ve anjiyosarkom dahil olmak üzere birçok tiptedir. Ewing sarkomu kemik kanserine neden olan kötü huylu tümörleri ifade eden bir terimdir.

Öncelikle küçük çocukları ve gençleri etkileyen ewing sarkomu çoğunlukla pelvis, incik ve uyluk kemiklerinde görülür. Nadir durumlarda, vücuttaki yumuşak dokularda ortaya çıkabilir.

Kemik kanserinin altında yatan semptomlar, geceleri kötüleşen ağrılar da dahil olmak üzere çeşitlilik gösterir. Tümörün kemikteki büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak ağrı değişebilir. Ek belirtiler ise şunlardır:

- Kanser bölgesinde şişme

- Kemik kırılması

- Bölgede eklem hareket sorunları

Kemik kanseri nasıl anlaşılır?

Doktorunuz kemik kanseri olduğunuzdan şüphelenirse, sağlığınızın, aldığınız ilaçların ve yaşadığınız semptomların tam bir geçmişini isteyecektir. Doktorunuz daha sonra semptomlarınıza neyin neden olabileceğini aramak için sizi muayene edecektir. Kemik kanseri teşhisinde genellikle kan testleri yapılır ve röntgen çekilir. Ayrıca CT taraması ve MR taraması da istenebilir. Ardından bir kemik taraması yapılabilir.

Bu, bir maddenin kolunuzdaki bir damara enjekte edilmesi ile yapılır. Daha sonra bu maddenin vücudunuzun farklı bölgelerine giderken röntgeni çekilir. Bir uzman, kemikteki herhangi bir problemi aramak için röntgenleri inceler. Bu testlerle bir tümör bulunursa, doktorunuz biyopsi ile doku örneği almak isteyebilir. Bu test, mikroskop altında bakmak için küçük bir numune almak demektir.

Kemik kanseri nasıl oluşur?

Kemik kanserinin kesin etiyolojisi bilinmemektedir. Bununla birlikte, kemik kanseri gelişme riskini artırabilecek bazı faktörler vardır. Örneğin; çoklu osteokondrom sendromu ve retinoblastom gibi nadir, kalıtsal genetik hastalıkların varlığı insanları kemik kanseri geliştirmeye daha yatkın hale getirebilir.

İyi huylu bir kemik hastalığı olan Paget hastalığının, insanların yaklaşık %1'inde kemik kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir. Benzer şekilde, kıkırdak tümörü olan insanların kemik kanseri tümörü geliştirme riski daha yüksektir.

Kemik kanseri nasıl olur?

Kansere bağlı radyoterapi sırasında yüksek dozda radyasyona maruz kalmak maruziyet bölgesinde kemik kanseri riskini artırır. Kemiklerde radyoaktif minerallerin birikmesi, artan duyarlılık için ana nedensel faktördür. Ek olarak, kanserlerin tedavisinde kullanılan bazı kemoterapötik ilaçlar kemik kanseri riskini artırabilir. Kemik iliği nakli yapılmış kişiler de kemik kanseri gelişme riski daha yüksek olabilir.

Kemik kanseri nedenleri nelerdir?

Kemik kanserinin belirtileri ve semptomları bazen artrit, osteoporoz veya kemik hasarı gibi diğer durumlardan kaynaklananlara benzer olabilir. Bu nedenle, doğru tedaviyi sağlamak için uygun tanı şarttır. Kemik kanserinin en yaygın belirtisi, etkilenen kemik bölgesinde ağrı ve şişliktir. Başlangıçta ağrı aralıklıdır.

Geceleri veya aktivite sırasında belirginleşir. Bununla birlikte, ağrı zamanla şiddetli ve kronik hale gelir. Etkilenen kemik bölgesindeki şişlik sadece tümör yeterince büyük olduğunda fark edilebilir. bazen, tümör bölgesinde gelişen bir yumru hissetmek de mümkündür. Boyun kemiğinde gelişen kanser, boğazın arkasında yumru oluşumuna neden olarak yutma veya solunum problemlerine neden olabilir.

Kemik kanseri neden olur?

Bacak veya kol ekleminin yakınında gelişen kemik kanseri hareketi zorlaştırabilir. Bacak kemiklerindeki kanserler belirgin bir gevşekliğe yol açabilir. Ek olarak, omurga kemiklerinde gelişen kanserler sinirlere baskı uygulayabilir, uyuşukluk, halsizlik, kollarda veya bacaklarda karıncalanmaya yol açabilir. Kansere bağlı olarak kemiğin zayıflaması kırık riskini artırabilir. Buna patolojik kırık denir.

Kemik kanserinin diğer genel belirtileri yorgunluk ve kilo kaybıdır. Vücut sıcaklığının yükselmesi veya aşırı terlemeye de belirtiler arasındadır. Bu semptomlar Ewing sarkomu hastalarında daha yaygındır. Bazı nadir durumlarda, kemik kanseri hastaları anemiden muzdarip olabilir. Ayrıca, kanser akciğerlere yayılırsa insanlar solunum problemleri yaşayabilir.



