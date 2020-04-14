Kemik erimesi, en sık rastlanan kemik hastalıklarının başında gelmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak vücut, çok fazla oranda kemik kaybetmeye başladığında ilk semptomlarını göstermeye başlar. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin çökmesi ya da başka bir hastalıktan dolayı vücudun kemik üretemediği zamanlarda da ortaya çıkar. Tıp literatüründe ''Osteoporoz'' adıyla tanımlanan bu rahatsızlığa kalsiyum eksikliği de neden olabilir. İşte, kemik erimesine ait tüm bilgiler. Kemik erimesi hastalığında kadınlar erkeklere oranla daha fazla risk altındadır ve risk grubu içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte 60 yaş üstü kişilerde görülme ihtimali diğer yaş gruplarına oranla üç kat daha fazladır.

Kemik erimesine ne iyi gelir?

Kemik erimesinin olası etkilerini en aza indirgemek ve ağrıları azaltmak için dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bu noktalardan en önemlisi güneş ışığından maksimum oranda faydalanmaktır. Güneş, doğal bir D vitamini kaynağıdır ve eksik alındığında söz konusu hastalığın belirtileri artış emaresi gösterir. Kalsiyum dışında vücuttaki fosfat seviyesinin ihtiyaç duyulan seviyeye çıkarılması için de önemlidir. Bu nedenle günde en az 20 - 25 dakika dışarı çıkılması sıklıkla öneriliyor. Yaz aylarında ise güneş ışınlarının yeryüzüne dik bir açıyla indiği 12.00 - 12.30 saatleri arasında dışarıda olmamaya özen gösterilmelidir.

Kemik ve eklemleri fazla zorlamayacak şekilde hareket etmek de hastalığa iyi gelen başlıca etkenlerden bir diğeridir. Özellikle ileri yaştaki ve kilo problemleri yaşayan hastaların spor yapmaları kesinikle yasaktır. Merdiven inip çıkmak da kemikleri çok fazla zorlayacağı için hastalığın ilerlemesine doğrudan neden olabilir. Doktorun önerdiği egzersizler evde, günlük onar dakikalık periyotlarda yapılabilir. Aynı zamanda uzmanlar tarafından hazırlanmış videolardaki hareketler de osteoporoz hastaları tarafından uygulanabiliyor. 65 yaşın üstündeki hastaların ise sağlıklarını riske atmamaları açısından bu tür egzersizleri yapmamaları öneriliyor.

Bunların dışında istirahat etmeye ve günde en az 8 saat uyumaya özen gösterilmelidir. Sağlıklı bir uyku düzeninin vücudun tamamına faydası olduğu için kemik gelişimine de dolalı olarak katkı sağlamaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenmek de bu hastalıktan şikayetçi kişilerin dikkat etmesi gereken önemli konulardan bir diğeridir.

Kemik erimesi nasıl geçer?

Birçok hastalıkta olduğu gibi kemik erimesinde de erken teşhis son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle belli bir yaşın üstündeki kişilerin yılda en az bir kere genel sağlık taramasından geçmesi tavsiye ediliyor. Bununla birlikte elde edilen son bulgularda, kemik erimesinin kadınlarda erkeklere oranla on kat fazla görüldüğü tespit edildi. Bu nedenle herhangi bir semptom ortaya çıktığında hiç vakit kaybedilmeden uzman bir doktordan randevu alınmasında fayda var.

Bu rahatsızlığın tedavisinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu gibi fiziksel faktörler dışında hastalığın hangi evrede olduğu da uygulanacak tedavinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Hastada herhangi bir kırık ya da kırık riski tespit edilmediği takdirde ilk muayeneden sonra koruyucu tedaviye başlanmaktadır. Burada temel amaç, kırık riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde hareket edilmesini sağlamaktır. Uzmanlar tarafından hazırlanan egzersiz ve yürüyüş programlarına harfiyen uyulduğu takdirde kısa bir süre içerisinde iyileşme belirtileri ortaya çıkar.

Hem Türkiye'de hem de diğer dünya ülkelerinde ilaçla tedavi yöntemi de sıklıkla uygulanıyor. Gerekli tetkiklerden sonra hastanın yaşına ve mevcut durumuna göre ilaçlar yazılır. İlaç tedavisinin tek başına yeterli olmadığı vakalarda yürüyüş ve egzersiz programlarına da devam edilmelidir.

Bunların dışında bazı hastalarda korse tedavisi de uygulanıyor Özellikle şiddetli ağrı şikayeti bulunan hastalarda kemik çimentosu tedavisi de son yıllarda alternatif bir tedavi biçimi olarak tatbik edilmektedir.

Kemik erimesini önleyen ve durduran yiyecekler

Kemik erimesi hastalığında uygulanan tedavi yöntemleri kadar sağlıklı beslenmek de son derece önemli bulunuyor. Belli başlı yiyecekleri düzenli aralıklarla tüketmek bu hastalığın daha fazla ilerlemeden durmasını sağlayabilir. Bunların başında süt ve süt ürünleri gelmektedir. Bu ürünlerde çok yüksek miktarlarda kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum ise kaybedilen kemik yoğunluğunun geri kazanılmasında etkin bir rol oynuyor.

Hem doktorlar hem de beslenme uzmanları kendisine kemik erimesi teşhisi konulmuş kişilerin sebze ağırlıklı beslenmesini önermektedir. Başta brokoli ve marul olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler haftanın en az üç günü tüketilmelidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar soğanın da hem koruyucu hem de önleyici etkileri olduğunu kanıtlamıştır. Periyodik aralıklarla tüketilen beyaz soğan, kemiklerin çok daha güçlü olmasını sağlıyor.

Kahvaltıda mutlaka zeytin ve yumurta gibi doğal ürünler tüketilmelidir. Kayısı başta olmak üzere meyve tüketimine ağırlık vermek de kemik erimesini önlemek ve durdurmak adına sıklıkla tavsiye ediliyor.

Kemik erimesi belirtileri

Kemik erimesi hastalığının belirtileri konusunda bilgi sahibi olmak, hastalığın erken teşhis edilmesi açısından son derece önemlidir. Genellikle en sık rastlanan belirtilerin başında bel ağrıları geliyor. Ancak çoğu hasta tarafından bu ağrılar yaşlılığa ve kiloya bağlanarak geçiştiriliyor. Bunun dışında otururken ve yürürken ortaya çıkan duruş bozuklukları da en sık rastlanan semptomlar arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak kamburlaşma da 10 hastadan birinde görülüyor.

Genellikle 50 yaş üstü hastalarda kemik erimesine bağlı olarak boy 1 - 5 cm arasında kısalabilir. Bu da gözle görülür oranda bir değişim olup asla ihmal edilmemesi gereken bir diğer belirtidir. Kemikler zaman içerisinde yoğunluğunu kaybedip güçsüzleştiği için ani yapılan hareketlerde çatlama meydana gelebilir.