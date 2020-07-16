Kemik erimesi kemiklerde mineral yoğunluğunda azalma sebebi ile kolay kırılan ve zayıf olan hale gelmesidir. Osteoporoz olarak bilinen ismi ile kemik erimesi vücutta bulunan tüm kemiklerin etkilendiği fakat daha çok bilek, kalça ve omur kemiklerini etkilemektedir. Genel olarak 45 yaş ve üzerindeki kişilerde ortaya çıkmaktadır. Osteoporoz sonucunda sakatlıklar ve kırıklar oluşmaktadır. Bu sebeple oldukça ciddi olan bir hastalıktır. En ufak darbelere karşı bile kemiklerde direncin olmayışı ile kolay kırılan kemiklerin nedeni genel olarak erken yaşlardan beri kalsiyumun yeteri kadar alınmamasıdır.

Kemik erimesi nedir?

Kemik erimesi kemiklerin kırılmasına ve zayıflamasına neden olan sık görülen bir hastalıktır. Kemik erimesi genel olarak kalça ve omurga kemiklerinde kırılma riskinin olduğu bir hastalıktır. Genel olarak kişilerin yaşı ile birlikte düşük kemik oranına bağlı olarak kırılma riskinin artmasına neden olur. Kemik erimesi her yaşta görülebilse de genel olarak daha yaşlı olan kadınlarda sıklıkla görülmektedir. Bu hastalığa çok sayıda risk faktörü neden olabilmektedir.

Kemik erimesi belirtileri nelerdir?

- Sırt ağrısı

- Boyun ve bel ağrısı

- Boyda kısalma

- Öne eğik duruş ve kambur vücut şekli

- Omurga, kalça ve el bileği kemiklerinde kırıklar

- Basit olan kazalar dahi kırıklara neden olabilmektedir.

- Kemiklerde erime olması sebebi ile vücutta şekil bozukluklarının olması

- Kırıklardan ve ağrılardan dolayı kişinin giderek hareketsizleşmesi görülür.

Kemik erimesi tedavisi

Kemik erimesi testinin ardından kemik erimesi olduğu tespit edilen bireylerde D vitamini ve kalsiyum takviyesi yapılır. Bu takviyelere ek olarak dışardan alınan kalsiyumun kemiklerde depolanabilmesi için kemik erimesi ilaçları kullanılmaktadır. Kemik erimesi ilaçları kemik erimesinin yoğun olduğu bölgelere göre değişmektedir. Kemik erimesi ilaçları yılda bir kez, aylık, haftalık ve günlük olarak yapılabilecek çeşitleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda kemik erimesi tedavisinde kişinin hayatına hareketli yaşamı geçirmesi önerilmektedir.

Kemik erimesi nasıl anlaşılır?

Hafif darbelere rağmen kemiklerde kırık olan kişiler, kortizon tedavisi alanalar, emilim bozukluğu, romatizma veya tiroit hastalıkları olanlar, bel ve sırt omurlarında deformasyon oluşan kişiler kemik testi yaptırabilirler. Kemik erimesi tanısı kemikte bulunan mineral yoğunluğunun ölçülmesi ile konulur. Kısa süreli olan ve ağrısız olan bir ölçüm yöntemi kullanılır.

Kemikteki mineral yoğunluğunun ölçülmesinin ardından normal kemik yoğunluğu, düşük olan kemik yoğunluğu belirlenebilir ve tanı bu şekilde kolayca konulabilir. Kemiklerde mineral yoğunluğunun düşük olması kemiklerde kırık olma riskinin ne kadar yüksek olduğu da belirlenebilir.

Kemik erimesi neden olur?

Yaşın ilerlemesiyle birlikte herkeste kemik erimesi oluşabilir. Bazı ek riskler ile birlikte kemik erimesi ciddi bir hastalık haline gelebilmektedir. Genetik durum, ırk ve yaş gibi çeşitli faktörler bu hastalığın ciddiyetini belirleyen etkenlerdendir. Sigara tüketimi, hareketsiz yaşam, beslenme tarzı da kemik erimesi oluşumunu etkilemektedir.

Çocukluk çağında yeterli miktarda kalsiyum alınması gelişme ve büyüme döneminde kemiklerin sağlıklı şekilde gelişebilmesi içim önemlidir. Aynı zamanda çocukluk çağında yeterli kalsiyum miktarının vücuda alınması ileri yaşlar için de önemlidir. Yetersiz miktarda alınan mineral ve vitaminler ya da aşırı sigara, alkol, kafein, sodyum ve protein tüketimi kemik erimesi oluşumu hızlanmaktadır. Hareketsiz yaşam da kemik erimesi oluşumunu hızlandırır.

Kemik erimesi tedavisi için bitkisel çözüm ve öneriler

- Süt ve süt ürünleri tüketilmelidir.

- Yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

- D vitamini alındıktan sonra her gün 15 dakika kadar vücudun sadece yüz bölümü dahi olsa güneş görmesi gerekmektedir.

- Kalsiyum ve D vitamini emilimini azaltacak olan pancar ve ıspanak gibi oksalat içeren ve tahıllar ve bakla gibi fitat içeren çeşitli besinlerin aynı zamanda alınmamasına dikkat edilmelidir.

- Çinko, magnezyum, fosfor içeren gıdalar tüketilmelidir. Aynı zamanda K vitamini, C vitamini ve Folik asit içeren gıdalarda tüketilmelidir.

- İç yağı, zeytinyağı, kuyruk yağı ve tereyağı gibi hayvansal ve sağlıklı yağlar tüketilmelidir.

- Yumurta sarısı ve balık gibi D vitamini içeren gıdalar da tüketilmelidir.