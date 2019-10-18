Kemerspor'da hedef galibiyet

Kemerspor'da hedef galibiyet

18 Ekim 2019, Cuma 10:21
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Kemerspor'da hedef galibiyet

 

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - KEMERSPOR 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt, "Hedefimiz 1877Alemdağ'ı Spor'u yenip İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek" dedi.

TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Kemerspor 2003, oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 2 baraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ligde 8 puana sahip Kemerspor 2003, pazar günü İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağ Spor ile oynayacak. Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt, "Hedefimiz deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışımıza devam edebilmek. Bugüne kadar deplasmanlarda iyi oynarak kaybettiğimiz şansız puanlarımız oldu. Buna bu hafta Alemdağ karşısında son vermek istiyoruz" diye konuştu.

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