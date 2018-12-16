Kemerspor 2003 - Sultanbeyli Belediye Spor: 2-2

24'üncü dakikada Sultanbeyli Belediye Spor defansının geri pasında kaleci Ertuğrul Furkan'a baskı yapan Kemerspor forveti Nuri Kaya, topu kaleciden alarak ağlarla buluşturdu: 1-0.

27'nci dakikada Sultanbeyli'nin kazandığı korner vuruşunu Bülent Kocabey kullandı. Havadan topu kaleye yollayan Bülent'in bu ortasında kaleci İlyas Mahsuni Cihan topu tokatladı. Defanstan seken topa tekrar müdahale eden İlyas'ın ardından topa bu kez Umut Çelik vurmaya çalıştı. Umut'un vuruşu kaleci İlyas'a da çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

84'üncü dakikada Sultanbeyli ceza alanı sağ çaprazından Kemerspor'un kazandığı serbest vuruşu Ahmet Maran kullandı. Gelen top ceza alanı içerisinde sekti. Seken topla buluşan Nuri Kaya takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1.

90+5'inci dakikada Sultanbeyli atağında Ramazan Eraslan'ın Kemerspor ceza alanı içerisindeki şutunu yerde eliyle karşılayan Nuri Kaya'nın pozisyonuna orta hakem penaltı verdi. Bu pozisyonda Nuri Kaya ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+6'ncı dakikada Sultanbeyli adına penaltı vuruşunu Mehmet Arı kullandı. Sert plase vuruş ile Mehmet takımına beraberliği getirdi: 2-2.

Karşılaşma da 2-2 sona erdi.

DHA



